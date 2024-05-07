Умерла народная артистка России Зинаида Кириллова. Ей было 93 года. Примечательно, что за 4 дня до кончины она отметила день рождения. Об этом сообщили в Центральном Доме работников искусств.

Причина смерти певицы на данный момент не уточняется. Также нет информации о том, в каком состоянии здоровья она находилась перед уходом из жизни.

Отметим, что Зинаида Ивановна окончила Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова в 1960-м году, после чего стала солисткой Москонцерта. За свою карьеру Кириллова успела объездить с гастролями многие страны мира, она выходила на главные сцены страны, выступала с оркестрами Некрасова и Осипова.

«Зинаида Ивановна последние годы посвятила себя Центральному Дому работников искусств. Она по-прежнему выступала в концертах, занимаясь одновременно организационными вопросами, возглавляя секцию ветеранов искусств ЦДРИ», - было отмечено в некрологе.

Ранее умерла в возрасте 85 лет экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина. Причина смерти не раскрывается.