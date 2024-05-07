Экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина умерла в возрасте 85 лет

Умерла академик Российской академии образования, педагог Любовь Петровна Кезина. Ранее она десять лет возглавляла Департамент образования Москвы.

Любови Кезиной было 85 лет. Причина ее смерти не раскрывается. О том, когда состоится церемония прощания, и где будет похоронена бывшая чиновница, также не сообщается.

Кезина занималась вопросами образования в Москве более 20 лет, она стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета.

«Это невосполнимая утрата для российской науки и Академии», — говорится в некрологе Российской академии образования.

Карьера Кезиной началась с должности простого учителя. В 1986 году она заняла пост главы Департамента образования Москвы. В 2007 году оставила должность. В последние годы была гендиректором реабилитационного центра для инвалидов «Преодоление».

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