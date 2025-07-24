Умерла на 96-м году жизни режиссер документальных фильмов Лиана Черепанова

Умерла режиссер документального кино Лиана Черепанова. Ей было 95 лет. Некролог опубликовал Telegram-канал Союза кинематографистов России.

Как стало известно, Черепанова скончалась еще 19 июля. Однако новости об этом появились только спустя пять дней. Причина смерти не уточняется. Также нет информации, как режиссер провела последние дни жизни.

Лиана Черепанова начала строить карьеру еще в 18-летнем возрасте. Она работала лаборанткой «Восточно-Сибирской студии кинохроники», затем монтажницей негатива и только после этого стала снимать собственные документальные фильмы. Учителем Черепановой был Михаил Авербах.

На студии Лиана проработала около 50-ти лет. За это время она сняла 50 документальных проектов и смонтировала более 300 киножурналов.

Ранее умер режиссер и актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе. Ему было 78 лет. Причиной смерти стал рак.