Умерла на 90-м году жизни балерина и хореограф Клара Малышева

Скончалась народная артистка Белорусской ССР, балерина и хореограф Клара Малышева. Ей было 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Беларусь.

Отмечается, что танцовщица умерла 26 марта. Причина смерти пока не разглашается.

«На белорусской сцене она исполнила около двух десятков ведущих и сольных партий. <…> Она стала первой женщиной, кто был отмечен высшей наградой Японии для деятелей искусства - Орденом Восходящего солнца - за особый вклад в развитие балета в этой стране», - сказано в некрологе.

Клара Малышева окончила Горьковское хореографическое училище, после недолго работала в Горьковском театре оперы и балета. А затем перебралась с семьей Белоруссию. После ухода со сцены она начала преподавать, была художественным руководителем хореографического училища в Минске.

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