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Опубликовано 02 декабря 2024, 12:27
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Гроб на сцене и приглушенный свет: в Петербурге прощаются с актрисой Верой Карповой

Гроб с телом актрисы Веры Карповой установили на сцене театра и приглушили свет.
Гроб на сцене и приглушенный свет: в Петербурге прощаются с актрисой Верой Карповой

© Freepik

В Санкт-Петербурге прощаются с 91-летней актрисой Верой Карповой, которая умерла 27 ноября. Гроб с ее телом установили на сцене театра, а свет оставили приглушенным.

Об этом сообщает 78.ru.

Прощание проходит в театре Комедии им. Н.П. Акимова – народная артистка России служила в нем 67 лет. 2 декабря на сцене установили гроб с телом Карповой.

Вокруг гроба расставлены венки, вывешен ее портрет. Свет в зале приглушен.

Последний раз актриса выходила на сцену 29 октября. Это был юбилейный вечер, посвященный 95-летию театра.

Ранее сообщалось, что в последние дни жизни Карпова плохо себя чувствовала.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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похороны
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