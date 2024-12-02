Опубликовано 02 декабря 2024, 12:271 мин.
Гроб на сцене и приглушенный свет: в Петербурге прощаются с актрисой Верой Карповой
Гроб с телом актрисы Веры Карповой установили на сцене театра и приглушили свет.
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В Санкт-Петербурге прощаются с 91-летней актрисой Верой Карповой, которая умерла 27 ноября. Гроб с ее телом установили на сцене театра, а свет оставили приглушенным.
Об этом сообщает 78.ru.
Прощание проходит в театре Комедии им. Н.П. Акимова – народная артистка России служила в нем 67 лет. 2 декабря на сцене установили гроб с телом Карповой.
Вокруг гроба расставлены венки, вывешен ее портрет. Свет в зале приглушен.
Последний раз актриса выходила на сцену 29 октября. Это был юбилейный вечер, посвященный 95-летию театра.
Ранее сообщалось, что в последние дни жизни Карпова плохо себя чувствовала.