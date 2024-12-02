Гроб на сцене и приглушенный свет: в Петербурге прощаются с актрисой Верой Карповой

В Санкт-Петербурге прощаются с 91-летней актрисой Верой Карповой, которая умерла 27 ноября. Гроб с ее телом установили на сцене театра, а свет оставили приглушенным.

Об этом сообщает 78.ru.

Прощание проходит в театре Комедии им. Н.П. Акимова – народная артистка России служила в нем 67 лет. 2 декабря на сцене установили гроб с телом Карповой.

Вокруг гроба расставлены венки, вывешен ее портрет. Свет в зале приглушен.

Последний раз актриса выходила на сцену 29 октября. Это был юбилейный вечер, посвященный 95-летию театра.

Ранее сообщалось, что в последние дни жизни Карпова плохо себя чувствовала.