Умер актер из фильмов «Боян Чонос» и «Гуля Королева» Игорь Третьяков

Умер заслуженный артист РСФСР Игорь Третьяков. Актеру было 76 лет. Причина смерти пока не раскрывается. Об этом сообщили в пресс-службе Волгоградского музыкального театра.

Третьяков в 1970-м году окончил ГИТИС, а после переехал в Волгоград. Там он прожил большую часть своей жизни. Работал он в основном в театре. С 1971 по 2006 год выступал в качестве солиста Волгоградского музыкального театра, а после занял пост режиссера-постановщика. В культурном учреждении Игорь Третьяков служил до 2022 года.

В последние два года актер уже не появлялся на сцене, так как решил завершить карьеру. В некрологе указано, что за время работы в театре он воплотил десятки разноплановых ролей. В том числе он преподавал актерское мастерство.

Успел Игорь Третьяков при жизни и сняться в кино. В его фильмографии проекты «Гуля Королева» и «Боян Чонос».

Ранее умер актер, сыгравший в сериале «Карпов», Армен Степанян. Ему был 61 год. Причина смерти неизвестна.