Умерла муза испанского дизайнера Кристобаля Баленсиаги

Французская модель чешского происхождения Даниэль Славик скончалась на 82-м году жизни. Манекенщица была музой модельера Кристобаля Баленсиаги.

Славик была главной музой Баленсиаги, пока он окончательно не решил завершить карьеру модельера в 1968 году. Затем модель на протяжении 20 лет сотрудничала с Chanel, Madame Grès и Hubert de Givenchy и другими мировыми брендами, пишет WWD.

Даниэль вернулась на подиум в 2022 году после уговоров Демны Гвасалии, тогда еще креативного директора Balenciaga.

«Она рассказала мне самые прекрасные вещи о моей работе и моем творчестве, а также о связях, которые она увидела во мне с Кристобалем Баленсиагой, но она также оправдала мое присутствие там», — говорил Гвасалия.

Демна назвал модель «самым прекрасным человеком из всех», кого он встретил за 10 лет, проведенных в компании. Знакомство со Славик изменило его профессиональную и личную жизнь.

Гвасалия преподнес в знак благодарности модели самый любимый ее наряд — копию длинного платья из черного бархата коллекции 1966 года. Именно его надела Грейс Келли на свой 40-й день рождения в Монако.

Даниэль Славик похоронят 18 июля в Париже.

До этого мы писали, что в в 82 года умер автор «Парка Горького» и детективов о России Мартин Круз Смит.