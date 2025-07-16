Умер в 82 года автор «Парка Горького» и детективов о России Мартин Круз Смит

На 83-м году жизни умер известный американский писатель Мартин Круз Смит. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его издательство Simon & Schuster.

По данным агентства, Смит ушел из жизни в кругу близких. Подробности его смерти не раскрываются, однако известно, что последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.

Мартин Круз Смит – автор более 20 произведений, 11 из которых посвящены приключениям московского следователя Аркадия Ренько. Эти книги были вдохновлены поездками писателя в СССР.

Его работы неоднократно получали престижные литературные награды: «Гаванский залив» был удостоен премии «Хаммет», а дебютный роман цикла «Парк Горького» – награды «Золотой Кинжал».

Ранее мы писали о том, что на 64-м году жизни умер хорватский писатель, автор «Восьмого поверенного» Ренато Баретич. Помимо литературного поприща, Баретич был успешен как журналист, репортер, критик. У себя на родине он также известен как актер.