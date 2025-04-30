«У Аллы была дикая истерика»: Филипп Киркоров вспомнил день смерти отца

18 марта в возрасте 92 лет ушел из жизни отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров. Причиной смерти народного артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Король поп-эстрады впервые рассказал о том дне, когда не стало родителя.

Экс-супруг Примадонны в день смерти отца находился на съемке. Траурное известие артист получил прямо в кадре. После завершения работы Киркоров сразу же улетел в Москву. По словам певца, возможно, даже и к лучшему, что Бедрос умер не на его глазах: звезде было проще видеть его уже в гробу.

Когда исполнитель хита «Цвет настроения синий» сообщил о кончине Киркорова-старшего детям, особенно эмоционально отреагировала на это известие 13-летняя Алла-Виктория.

«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», — рассказал Филипп в эфире программы «Прямой эфир» на «Россия 1».

Однако, несмотря на все переживания, певец смог оправиться после кончины родителя. На 40-й день со дня смерти Киркорова-старшего артист вышел на сцену в Санкт-Петербурге и почтил его память. Отметим, что мама Филиппа Виктория умерла в его день рождения – 30 апреля 1994 года.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров обратился к отцу на девятый день после его смерти со словами: «Надеюсь, тебе очень хорошо».