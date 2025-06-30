Один из реформаторов современного циркового искусства: ушел из жизни актер и режиссер Цтибор Турба

Чехословацкий актер театра и кино, сценарист и режиссер Цтибор Турба ушел из жизни. Причина его смерти пока не называется. Некролог, посвященный трагичному событию, появился в зарубежных СМИ, передает Российская газета.

Турба родился в 1944 году. Он отдавал предпочтение искусству с детства — уже тогда он занимался кукольным театром. Изучив актерское мастерство в столичном университете, Цтибор стал сниматься в кино.

Несмотря на работу с фильмами, артист не забыл и про театральное искусство. В 2013-м Турба был удостоен премии министерства культуры Чехии.

Также Цтибор основал студию клоунады. Впоследствии его стали называть одним из реформаторов современного циркового искусства страны.

Ранее сообщалось о смерти американского театрального режиссера Марка Брокау. Он ставил свои пьесы на сцене Бродвея.