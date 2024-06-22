Умерла известная советская актриса Лала Мнацаканян

В Ереване мерла советская, армянская актриса кино и театра Лала Мнацаканян. Ей было 66 лет. Артистка скоропостижно скончалась утром 22 июня. К Мнацаканян приехала скорая помощь, которая констатировала ее смерть, пишет местное издание shamshyan.com.

Лала Мнацаканян родилась в Ереване в 1957 году. После окончания артистического факультета Ереванского художественно-театрального института начала работать в Ванадзорском театре имени Абеляна. Также она служила в Ереванском Театре драмы имени Сундукяна и других.

Она запомнилась зрителям по ролям в спектаклях: «Слуга двух господ», «Трехгрошевая опера», «Дядя Ваня», «Любовь до гроба». Также она запомнилась зрителям по фильмам «Наш двор», «Смотрите, кто пришел!».

Актриса попробовала себя и в качестве режиссера, сценариста, радиоведущей. Принимала участие в юмористических шоу и работала с авторскими программами. За свою карьеру получила множество призов и наград.

Ранее советская актриса Виолетта Геворкян умерла в США на 80-м году жизни. Подробнее читайте здесь.