Умерла известная саратовская журналистка Алла Лосина

Ушла из жизни известная саратовская журналистка, заслуженный работник культуры Алла Лосина. Она умерла в возрасте 66 лет.

О смерти журналистки сообщили ее коллеги из ГТРК «Саратов», где она проработала 25 лет.

Алла Лосина родилась 1 декабря 1957 года в городе Сатка Челябинской области. Она с отличием окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

В 1982 году Лосина пришла работать на ГТРК «Саратов», где журналистка трудилась до 2007 года. Она была редактором, ведущей телепрограмм, специальным корреспондентом.

Коллеги характеризуют Аллу Лосину как сильного, волевого, но доброго и отзывчивого человека. Для начинающих журналистов она была примером профессионализма и образованности.

Журналистка также была депутатом Саратовской областной Думы четвертого, пятого и шестого созывов. Возглавляла комитет культуры и комиссию по почетным званиям региона.

Ранее умерла советская актриса Людмила Алфимова, исполнившая роль Софьи в «Свадьбе в Малиновке».