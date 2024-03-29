Умер российский артист и педагог ГИТИСа Андрей Кружалов

В российском институте театрального искусства — ГИТИС сообщили о смерти актера, танцовщика и педагога Андрея Кружалова. 11 апреля ему могло бы исполниться 70 лет.

Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. О дате прощания и месте похорон информации не поступало.

«Неожиданно и безвременно ушел из жизни наш выдающийся мастер, декан балетмейстерского факультета, почетный профессор ГИТИСа Андрей Борисович Кружалов», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте учебного заведения.

Коллеги Кружалова отзывались о покойном как о профессионале и творческом человеке, с которым было легко работать.

Ранее стало известно, что американская актриса Дженнифер Лик скончалась во Флориде в результате редкого нейродегенеративного заболевания головного мозга. Ей было 73 года. Артистка последние семь лет боролась с прогрессирующим надъядерным параличом.