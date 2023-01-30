Умерла исполнительница роли Уэнсдей из «Семейки Аддамс» Лиза Лоринг

28 января скончалась актриса Лиза Лоринг, сыгравшая в сериале «Семейка Аддамс» в 60-х годах. Ей было 65 лет.

О смерти артистки сообщила ее подруга Лор Джейкобсон. По ее словам, Лоринг четыре дня назад перенесла обширный инсульт, который был вызван курением и высоким давлением. Ее экстренно госпитализировали и подключили к аппаратам жизнеобеспечения, однако поправиться актриса так и не смогла.

Спустя три дня семья Лизы, находившаяся все это время подле нее, приняла сложное решение об ее отключении. После этого актриса скончалась.

К слову, популярность к Лоринг пришла после сериала «Семейка Аддамс», в котором она исполнила роль Уэндсей еще в шестилетнем возрасте. Проект рассказывал о жизни готической, мистической семьи, и стал настолько популярен, что показывался по телевидению два года.

После обретенной славы еще в детстве Лиза продолжила актерскую карьеру и сыграла еще в нескольких кинокартинах. Однако в 90-х актриса стала зависима от запрещенных препаратов. С этим она боролась долгое время, но в итоге смогла справиться с проблемой и больше никогда к ней не возвращалась.

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