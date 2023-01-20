Скончался близкий человек 75-летней Татьяны Тарасовой, которого она любила долгие годы

20 января стало известно о смерти фигуриста Александра Тихомирова. Он скончался в возрасте 76-ти лет. Свою спортивную карьеру спортсмен начинал вместе с легендарным тренером Татьяной Тарасовой. Именно он стал ее первым партнером на льду.

Тихомирова не стало в православный праздник – Крещение. Пока нет никакой информации о том, что послужило причиной его смерти. Также не уточняется, когда пройдет прощание с фигуристом.

Татьяна Тарасова всегда особо тепло отзывалась о своем первом партнере. Вместе с Тихомировым они катались, когда ей было 15-17 лет. Их дуэту даже удалось завоевать серебро чемпионата СССР среди юниоров 1963 года. Заслуженный тренер рассказывала, что она любила фигуриста как человека, и они все это время поддерживали хорошие отношения, правда, виделись довольно редко.

По словам Тарасовой, им пришлось разойтись с Тихомировым, когда их уровень в фигурном катании стал отличаться. Она встала в пару с Георгием Проскуриным, а Александр образовал дуэт с Людмилой Суслиной.

«Мы были одногодками, он был красивым молодым человеком. Он был хорошим человеком, соболезнования его семье», - процитировали слова Татьяны Тарасовой «РБК Спорт».

Кроме спортивных достижений, Тихомиров известен своими научными трудами. Он был профессором кафедры теории и методики зимних видов спорта и за свою карьеру написал более 150 пособий и монографий.

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