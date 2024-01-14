Умерла чешская актриса Яна Главачова

Чешская и чехословацкая актриса театра и кино Яна Главачова умерла в возрасте 85 лет. За свою карьеру она снялась не менее чем в 170 фильмах и сериалах.

Главачова родилась в 1938 году в Праге в семье актрисы Даниэлы Главачовой. В 1960 году она окончила театральный факультет столичной Академии музыкальных искусств. Главачова дебютировала на сцене в Театре Йозефа Тыла в Пльзене. Также она служила в пражском Национальном театре и в Театре на Виноградах.

С 1959 года Яна стала сниматься в кино. Она принимала участие в таких картинах как: «Где чёрту не под силу», «Всюду живут люди», «Ночной гость», «Флориан», «Школа грешников» и других фильмах, пишет издание ČTK.

В последние годы народная актриса ЧССР сражалась с болезнью Паркинсона.

Актриса была замужем дважды. Во втором браке с Людеком Мунзаром у нее родилась дочь Барбара, которая пошла по стопам матери.

Ранее умер актер Адылбек Атыхаев, сыгравший знаменитого дворника в фильме «Елки».