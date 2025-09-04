Умерла американская икона поп-культуры и соратница Энди Уорхола Розалин Дрекслер

В США скончалась икона поп-культуры, близкая подруга и соратница художника Энди Уорхола Розалин Дрекслер. Она не дожила месяц до своего 99-го дня рождения. О ее смерти сообщает The New York Times.

Художница была также скульптором и певицей в ночном клубе. А также она профессионально занималась рестлингом. Об этом виде спорта она даже написала ряд картин.

Кроме того, на ее счету девять романов и два десятка пьес, одна из которых получила премию «Эмми». Ее дебютная книга «Я — прекрасная незнакомка», написанная в форме дневника девочки-подростка, вышла в 1965 году.

Среди ее более поздних романов: «Девушка из журнала Cosmopolitan» и «Вдребезги», по которому в 1980 году был снят фильм «Ниже пояса».

Также при жизни артистка являлась засуженной художницей и сценаристкой. Известен случай, когда она адаптировала сценарий к фильму Сильвестра Сталлоне «Рокки». В ее версии были добавлены некоторые сцены, которые в корне не устроили актера.

