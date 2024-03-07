Умерла американская актриса и наставница шоу «Голос» Дебра Берд

Стало известно о смерти американской актрисы, наставницы шоу «Голос» Дебры Берд. Она скончалась на 73-м году жизни.

Об этом пишет «Российская газета».

Берд умерла 5 марта в Лос-Анджелесе. Причины и какие-либо подробности не раскрываются.

Берд известна участием в многочисленных шоу – она выступала как наставница в проектах The Voice, Majors and Minors и других.

Берд – уроженка Огайо. Она учила многих звезд, среди которых в том числе лауреаты премии «Грэмми». Знаменитость снялась в ряде фильмов: «Трое», «Игра для двоих». Ее голос можно услышать в саундреках к мультфильмам «Король Лев» и «Дюймовочка».

Ранее сообщалось о смерти 72-летнего режиссера Римаса Туминаса. Новостью о кончине поделился директора театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Ему известно, что Туминас умер в реанимации итальянской клиники. Напомним, с 2007 по 2022 годы он был художественным руководителем театра.