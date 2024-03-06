Директор театра Вахтангова сообщил о смерти режиссера Римаса Туминаса

Стало известно о смерти советского и литовского режиссера Римаса Туминаса. Ему было 72 года.

О смерти сообщил директор театра Вахтангова Кирилл Крок. По его словам, Туминас умер в Италии.

«Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», - сказал он ТАСС.

Смерть наступила в результате тяжелой болезни.

Туминас занимал пост художественного руководителя театра Вахтангова с 2007 по 2022 годы. Параллельно он был худруком Вильнюсского малого театра.

В 2022 году Туминас отправился в Литву. В театре заявляли, что он уехал по состоянию здоровья – требовалось лечение.

Туминас – уроженец Литвы, выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. Он ставил спектакли за границей и в Москве. В 1990-м году основал Малый драмтеатр Вильнюса. По некоторым данным, он болел раком.

Ранее сообщалось о смерти 72-летнего актера, музыканта и поэта Павла Зайчека. Он умер в больнице, в которой находился из-за болезни легких.