Умерла актриса театра на Таганке Алла Богина. Об этом сообщает mk.ru.

На 79-м году жизни скончалась актриса Алла Богина. Как сообщают журналисты, женщина умерла в своей московской квартире в пятницу, 1 марта. Причина смерти не уточняется.

Актриса почувствовала себя плохо, ей попыталась помочь соседка, которая и вызвала врачей, однако прибывшие на место медики лишь констатировали смерть Богиной.

Заслуженная артистка России Алла Богина родилась 15 октября 1945 года в Москве. В 1968 году она окончила Московское театральное училище им. М. Щепкина. Актриса играла в театре им. Моссовета и театре на Таганке. Богина принимала участие в таких постановках, как «Мастер и Маргарита», «Обмен», «Надежды маленький оркестрик…», «Иванов», «Афган».

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