Умерла 102-летняя дизайнер и икона моды Айрис Апфель

Во Флориде умерла 102-летняя коллекционер и дизайнер Айрис Апфель. Икона моды скончалась в своем доме.

Как пишет New York Post, Апфель ушла из жизни в пятницу, 1 марта. Причина ее смерти не уточняется.

«Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, в особенности огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида», — рассказал представитель дизайнера Стю Лозер.

Икона моды родилась 29 августа 1921 года в районе Куинс в Нью-Йорке в семье евреев, эмигрировавших из России. Ее отец был владельцем магазина стекол и зеркал, а мать управляла модным бутиком. Айрис решила пойти по стопам родительницы и окончила Нью-Йоркский университет, где изучала историю искусств.

После завершения учебы Айрис начала работать в модном журнале. Она прославилась, благодаря своему яркому стилю: пестрым нарядам, огромным бусам и круглым очкам. Ее гардероб даже сделал элементом выставки Институт костюма Метрополитена.

Большую часть жизни, с 27 лет, дизайнер прожила со специалистом по рекламе Карлом Апфелем. Супруги основали компанию, которая производит ткани, копирующие винтажные. В числе клиентов фирмы было девять президентов США.

Супруг Айрис умер в 2015 году в возрасте 100 лет. У пары не было детей.

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