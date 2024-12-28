Умерла актриса, сыгравшая Джульетту в легендарном фильме Дзефирелли

Скончалась британская киноактриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в легендарном фильме режиссера Франко Дзеффирелли 1968 года. Ей было 73 года.

О кончине звезды сообщили ее близкие. Хасси мирно ушла из жизни 27 декабря дома в окружении родных людей, пишет The Hollywood Reporter.

«Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал», — указано в официальном аккаунте знаменитости.

В 2008 году у артистки диагностировали рак груди. Видимо рецидив болезни стал причиной ее смерти. Хасси родилась 17 апреля 1951 года в Буэнос-Айресе. Когда ей было два года, родители будущей актрисы развелись, и через пять лет Оливия с мамой переехали в Лондон. В Великобритании она начала посещать театральную школу.

Оливии было всего 15 лет, когда снялась вместе с британским актером Леонардом Уайтингом в «Ромео и Джульетте». Фильм был номинирован на премию «Оскар», а Хасси получила «Золотой глобус» за свои усилия.

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