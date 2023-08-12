Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актриса Белла Ко, наиболее известная своей ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей, ушла из жизни. Ей было 54 года.

Знаменитость умерла 10 августа. Беллу Ко нашли в собственной квартире на улице Перерва на юго-востоке Москвы, передают ИА REGNUM.

Отмечается, что актриса продолжительное время боролась с тяжёлым заболеванием. Причиной смерти врачи обозначили онкологию.

Напомним, что Белла Ко исполнила роли в фильмах «Нелегал» и «Гольфстрим под айсбергом», сериалах «Убойная сила» и «Склифосовский». Также она озвучивала для российского проката мультфильмы «История игрушек» и «Суперсемейка».

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