97-летняя актриса Вера Васильева перед смертью отдыхала у поклонницы

97-летняя актриса Вера Васильева перед смертью отдыхала на даче родителей своей поклонницы – Дарьи Милославской, которых считала семьей. По словам женщины, еще три дня назад ничто не предвещало беды.

О последних днях жизни Васильевой сообщил сайт mk.ru.

Милославская была поклонницей актрисы и осталась ею на всю жизнь. Васильева считала ее приемной дочерью, а появившуюся у поклонницы дочь называла внучкой.

Когда у Васильевой умер муж, Милославская целиком взяла на себя заботу об актрисе. Она организовывала поездки за границу, а летом актриса отдыхала на даче ее родителей. Там она и умерла.

«Ничто не предвещало беды. Еще три дня назад Верочка выходила в сад, качалась на качелях», - рассказала Милославская.

Васильева, несмотря на возраст, выходила на сцену театра и играла среди молодежи. Она следила за формой, два раза в неделю ходила в бассейн. Актриса всегда была с ровной спиной и аккуратной прической.

Ранее сообщалось, что Васильева перед смертью благодарила Бога за крестную дочь.