Умерла актриса Норма Себре, которую называли одной из самых красивых женщин 70-х

Умерла аргентинская модель и актриса из фильма «Споры в постели» Норма Себре. Ее называли одной из самых красивых женщин 1970-х. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежный источник.

Звезда снималась в кино и мыльных операх, а также выходила на сцену театра. Свою карьеру она начала с модельного бизнеса и рекламы. На пике своей карьеры она снялась в комедии «Споры в постели», в испано-аргентинском хорроре «Маршал из да» и фильме о приключениях «Я убил Факундо».

Информация о смерти Нормы появилась на сайте La Nacion со ссылкой на заявление национального отраслевого профсоюза. Причина ухода из жизни не приводится. Ей было 79 лет.

СМИ отмечают, что звезда кино была замужем за дипломатом Сесаром Барросом Уртадо (1909-1985), занимавшим посты посла Аргентины в США, Организации американских государств и Советском Союзе во время президентства Артуро Фрондиси.

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