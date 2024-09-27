«Скрывал от всех»: Гоген Солнцев сообщил, что Джордж Ровалс умер от СПИДа

59-летний стилист Джордж Ровалс умер от СПИДа – известный по работе с певицами Азизой, Аллой Пугачевой парикмахер скрывал от всех болезнь. Об этом сообщил шоумен Гоген Солнцев.

Его комментарий приводит Kp.ru.

Солнцев утверждает, что был лично знаком с Ровалсом. Шоумену известно, что тот «много лет болел».

«У Ровалса был страшная болезнь — вирус иммунодефицита, который впоследствии перешел в последнюю стадию — СПИД. И умер он не от кровоизлияния в мозг, а именно от этого недуга. Он скрывал от всех болезнь», - рассказал Солнцев.

Шоумен отметил: Ровалс не был стилистом Пугачевой, но знал ее и общался. Многие помнят, как стилист в прямом эфире мог сделать гостям сложные прически и укладки.

Ровалс всего месяц не дожил до юбилея. Первоначально говорилось, что произошло кровоизлияние в мозг.