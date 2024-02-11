К спиртному она пристрастилась после череды неудач: жизнь актрисы Ольги Бган оборвал алкоголь

Советская актриса Ольга Бган умерла в полном одиночестве в ночь на 1 января 1978 года. Жизнь исполнительницы роли в «Маленьком принце» оборвалась из-за пристрастия к алкоголю на фоне череды неудач, передает Пятый канал.

За год до смерти Бган решила уволиться из театра, что, по мнению ее коллег, было большой ошибкой. Актриса обрела популярность после спектакля «Маленький принц», в котором играла маленького мальчика. Однако с возрастом ей стало тяжело изображать ребенка — корсет и тонны грима на лице стали приводили к болям. Начавшиеся проблемы Ольга начала заливать алкоголем.

Затем у Бган был неудачный брак. У актрисы родился сын, которого потом забрала на воспитание ее мать. К концу жизни Ольга вновь вышла замуж. Ее избранником стал мужчина, недавно вышедший из тюрьмы. Он был последним, кто видел актрису живой.

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