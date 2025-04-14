Дал пощечину Маркесу, хотел стать президентом Перу: умер выдающийся писатель XX века Марио Варгас Льоса

Лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель Марио Варгас Льоса скончался на 90-м году жизни. О смерти прозаика сообщил его сын Альваро Варгас Льоса.

На своей страничке в соцсети X он пояснил, что отец умер в Лиме в своем доме в окружении семьи. Прощания с покойным не будет. Писатель указал в завещании, чтобы его останки кремировали.

Альваро Варгас Льоса был выдающимся классиком латиноамериканской литературы. Его первым романом стал «Город и псы», который он написал в 1963 году. Книга пользовалась популярностью в СССР после того, как ее сожгли на плацу военного училища Леонсио Прадо.

Писателя неоднократно сравнивали с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Но два выдающихся литератора всю жизнь враждовали друг с другом из-за расхождений по политическим и литературным вопросам. Все дошло до того, что в 1976 году Варгас Льоса дал публично пощечину своему коллеге.

Занимался политикой и пытался баллотироваться на пост президента Перу, но его попытка не увенчалась успехом.

В 2010 году писатель стал лауреатом Нобелевской премии «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения».

Ранее на 64-м году жизни умер отечественный кинокритик и публицист Юрий Гладильщиков.