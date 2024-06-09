Умерла актриса Галина Свербилова, сыгравшая Суок в сказке «Три толстяка»

Умерла первая актриса Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Галина Свербилова. Ей было 86 лет.

Голос Галины Свербиловой был знаком всем детям Советского Союза, так как многие спектакли театра транслировали по радио и выпускали на пластинках.

Актриса стала известна по всей стране после роли Суок в сказке о «Трех толстяках». Ее исполнение до сих пор считается эталонным.

Свербилова окончила Гнесинский музыкально-педагогический институт. Она попала в только организованную труппу Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, когда еще была студенткой, и сразу получила главную роль Дунюшки в спектакле «Морозко».

«Галина Львовна, человек с отличным чувством юмора и верой в торжество позитива, была прекрасным товарищем и другом, пропагандистом дела Наталии Сац, верным ее соратником», - говорится в некрологе, опубликованном в группе Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац в соцсети «ВКонтакте».

Ранее умер 86-летний заместитель председателя Совета Министров РСФСР Валерий Сайкин.