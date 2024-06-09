Умер 86-летний заместитель председателя Совета Министров РСФСР Валерий Сайкин

Федерация спортивной борьбы сообщила о смерти заместителя председателя Совета Министров РСФСР, двукратного чемпиона СССР по классической борьбе среди юношей Валерия Сайкина. Ему было 86 лет.

Причина смерти политика не раскрывается. О дате похорон и месте прощания с Сайкиным также информации нет.

В 1982 году он стал директором ПО «ЗиЛ», а уже в 1986 году занял пост председателя исполкома Московского городского совета народных депутатов.

В 1990 году Сайкин вступил в должность замглавы Совета Министров, а в 1991 году баллотировался в мэры Москвы, но занять эту должность ему не удалось.

В 1999-2003 годах являлся депутатом Госдумы. В последние годы работал в бюро московского комитета КПРФ, сообщает mk.ru.

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