Умерла 94-летняя актриса из «Волшебника страны Оз» Элейн Мерк Биндер

В США умерла актриса Элейн Мерк Биндер, прославившаяся благодаря роли в фильме «Волшебник страны ОЗ» 1939 года. Ей было 94 года.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что сердце Элейн Мерк Биндер остановилось 21 сентября.

Как рассказала дочь актрисы Аннет Филлипс порталу TMZ, ее мать была одной из 8 манчкинов, которые танцуют и поют в «Волшебнике страны Оз». Она подчеркнула, что большинство актеров из этой картины давно нет в живых.

Дочь Элейн также уточнила, что ее мать появляется в фильме во время исполнения песни Come Out, Come Out. Во время съемок на студии MGM актрисе исполнилось всего 8 лет.

