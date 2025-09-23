30-летний Майкл Хеслин умер из-за халатности персонала в ресторане Лас-Вегаса

Причиной трагической смерти 30-летнего американского актера Майкла Хеслина в июле 2024 года стала халатность сотрудников ресторана в Лас-Вегасе, где он отмечал свой день рождения.

Как пишет Radar Online, родственники артиста подали в суд на заведение, чтобы добиться 30 тысяч долларов (2,5 млн рублей по текущему курсу -прим. ред.), потраченных на похороны, а также компенсации за противоправные действия, повлекшие смерть. Общая сумма требований не раскрывается.

В иске отмечается, что персонал не оказал помощь Хеслину и препятствовал гостям, вызвавшимся спасти звезду. В частности, по свидетельствам очевидцев, одна из посетительниц попыталась сделать Майклу искусственное дыхание, однако сотрудники ресторана грубо оттолкнули ее.

Напомним, Майкл Хеслин известен по сериалам «Юная», «Спецназ: Львица», а также «Семь смертных грехов». Он скончался 7 июля 2024 года в результате внезапного сердечного приступа через неделю после госпитализации. Согласно завещанию артиста, его органы были использованы для трансплантации.

