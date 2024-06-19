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Опубликовано 19 июня 2024, 22:53
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Умер от рака 64-летний сын модельера Вячеслава Зайцева

Умер от рака 64-летний сын модельера Вячеслава Зайцева

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор. Ему было 64 года.

О смерти сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление близких Егора.

По его информации, Егор скончался от осложнений на фоне онкологии. Смерть наступила примерно в 20:00 в больнице.

В феврале его госпитализировали с коронавирусом. У Егора выявили анемию. Позже была обнаружена онкология в толстом отделе кишечника, затем в легких и печени.

В начале июня он попал в реанимацию, а с 16 числа был переведен на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи не давали каких-либо прогнозов.

Напомним, 30 апреля 2023 года скончался отец Егора. По решению сына, модельера похоронили в Щелкове.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева
Теги:
Егор Зайцев
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Вячеслав Зайцев