Умерла 81-летняя австрийская кинодива Хеннелор Ауэр

Умерла 81-летняя австрийская певица и актриса Хеннелор Ауэр. Ее называли кинодивой 1960-х годов. Причиной смерти артистки стала остановка сердца.

О дате прощания и месте похорон звезды не сообщается.

Хеннелор Ауэр была замужем за культовым певцом Хайно, а также являлась его персональным менеджером. Они поженились в 1979 году. При этом ранее актриса состояла в браке с принцем Альфредом фон Ауэшпергом.

Первую роль в кино Ауэр сыграла в 1960 году. Она снялась в таких картинах, как «Я выхожу замуж за директора», «Молодые годы Швейка», «Комиссар Х» и многих других, сообщает «Российская газета».

Ранее умер македонский актер Мето Йовановски. Ему было 77 лет. Российскому зрителю артист известен по роли в отечественном сериале под названием «Крестный».