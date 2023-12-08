Умерла 86-летняя индийская актриса Лилавати, сыгравшая в 600 фильмах

Умерла индийская актриса Лила Киран, известная зрителям под псевдонимом Лилавати. Ей было 86 лет.

Как отмечает портал tv9, причиной смерти актрисы стали возрастные недуги, обострившиеся после перенесенного тяжелого заболевания. Подробности не приводятся.

Лилавати начала свою карьеру с работы продюсером в 1950-х годах. Позже она стала сценаристом и получила множество наград. В фильмографии Лилавати более в 600 фильмов, однако ни один из них не демонстрировался в Болливуде.

В 2009 году актриса ушла из кино и провела последние годы жизни в Неламангале. Она проживала вместе с сыном, актером Видоном Раджем.

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