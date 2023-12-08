На 88-м году жизни умерла польская телеведущая «пани Облачко», об этом сообщает aif.ru.

7 декабря скончалась звезда польского телевидения Эльжбета Зоммер, которую зрители ласково называли «пани Облачко». О смерти телеведущей рассказал ее зять Ежи Козак.

«Сегодня утром умерла моя свекровь, телеведущая "Облачко" Эльжбета Зоммер», — сообщил он в соцсетях.

Зоммер стала популярной благодаря прогнозам погоды на телевидении, которые она вела. Именно благодаря им она и получила свое прозвище. Про девушку ходило много слухов. В том числе, о ее происхождении. Некоторые жители Польши предполагали, что она являлась внебрачной дочерью Болеслава Берута, президента Польской Республики в 1947-1952 годах.

На почве этих подозрений у Зоммер возникали недопонимания даже на работе. Так, с ней отказывался работать ее напарник Чеслав Новицкий.

Ранее мы писали о том, что на 52-м году жизни от анорексии умерла экс-супруга актера Фореста Уитакера.