Умерла 81-летняя заслуженная артистка России Валентина Костюкова. О смерти сообщила пресс-служба Русского драматического театра имени Горького города Нальчик.

20 августа на 82-м году жизни скончалась Валентина Костюкова. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

«Всю свою жизнь Валентина Борисовна преданно служила сцене, всегда целиком отдавалась творчеству, создавая яркие и незабываемые образы. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Борисовны!» — сказано в некрологе.

Костюкова родилась 8 октября 1943 года по пути в концлагерь. Среди пленных находились ее родители, две старшие сестры.

В 1961 году она поступила в театральную студию при Одесском государственном театре юного зрителя. Позже окончила учебно-театральную студию подготовки актерских кадров при Львовском украинском драмтеатре им. Заньковецкой. Актриса работала в театрах городов Дрогобыч, Бельцы, Смоленск, Братск, Ставрополь.

В 1997 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.

«Высокая самоотдача обеспечили ей в 70-е и 80-е годы прошлого века плотную занятость в спектаклях Русского драмтеатра в основном в центральных ролях. Имела за плечами такой перечень ролей, которому позавидует и столичная актриса. Ее репертуар составлял более 200 ролей», — пишет источник.

