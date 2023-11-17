Умер 77-летний македонский актер Мето Йовановски, сыгравший в сериале «Крестный»

Умер македонский актер Мето Йовановски. Ему было 77 лет. Российскому зрителю артист известен по роли в отечественном сериале под названием «Крестный».

Мето Йовановски скончался 16 ноября, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причина смерти актера не указывается, о дате прощания и месте похорон сведений нет.

Йовановски прославился в Македонии как театральный актер. Начиная с 1980 года он стал сниматься в фильмах европейских режиссеров. На его счету роли в картинах «Большая вода», «Перед дождем», а также фильм сербского режиссера «Анклав». Кроме того, он снялся в российском сериале «Кресный» с Сергеем Пускепалисом, сообщает «Российская газета».

Ранее умер советский и эстонский актер, режиссер и певец Иво Кууск. Ему было 86 лет. Причина смерти артиста не уточняется.