На 91-м году жизни умер советский и российский певец Константин Лисовский. О трагедии сообщает издание The Voice.

По информации источника, артист скончался 4 октября 2023 года. Эту новость подтвердила дочь Константина, известная по роли Людки в комедии «Любовь и голуби».

Что стало причиной смерти певца — пока не уточняется. Также нет информации о времени и месте церемонии прощания.

Лисовский имел широкий репертуар: он исполнял песни как современных авторов, так и народные композиции разных стран. Артист преподавал на кафедре оперного пения Российской государственной специализированной академии искусств. В 1983 году ему было присвоено звание народного артиста России.

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