Умерла 72-летняя актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Флор Прокуна. Об этом сообщает портал IMDb.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

В фильмографии умершей более 30 проектов. Она дебютировала в кино, будучи подростком. Среди ее известных робот — фильмы «Агата», «Кто-то хочет убить нас», «Циник», «Рай» и «Гроза в раю».

Также Прокуна запомнилась зрителям по роли Ирмы Рамос в теленовелле «Богатые тоже плачут».

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