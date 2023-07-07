5 июня умерла 65-летняя экс-супруга Андрея Краско актриса Мариам Александрович. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на социальные сети наследника знаменитости. Что стало причиной смерти Александрович — пока не уточняется.

Напомним, что актриса является выпускницей Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В студенческие годы будущая звезда кино познакомилась с Андреем Краско. В 1980 году знаменитость подарила избраннику сына: мальчика назвали Яном и дали ему двойную фамилию Александрович-Краско.

После развода с Александрович актер внезапно скончался на съемочной площадке в 48 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее стало известно о смерти 68-летнего актера из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Валерия Воронина. Подробности смотрите в этой статье.