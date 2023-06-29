Умер 68-летний актер из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Валерий Воронин

25 июня ушел из жизни 68-летний актер из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Валерий Воронин. Об этом сообщает портал «Российская газета».

Что стало причиной смерти мужчины — пока не уточняется. Также на данный момент нет сведений о том, где и когда пройдет церемония прощания с Ворониным.

Артист дебютировал на экранах в 2014 году, исполнив роль в мелодраме «Если ты не со мной». Также Валерий Воронин запомнился благодаря участию в съемках таких фильмов, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Три сестры», «Волшебник изумрудного города».

Ранее сообщалось о том, что на 83-м году жизни умер актер сериалов «Тихая охота» и «Лесник» Борис Халисов. Подробности смотрите в этой статье.