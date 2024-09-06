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Опубликовано 06 сентября 2024, 21:09
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Умерла 56-летняя актриса Алина Власова, сыгравшая главную роль в фильме «Исход»

Умерла 56-летняя актриса Алина Власова, сыгравшая главную роль в фильме «Исход»

© Freepik

Умерла актриса Алина Власова, сыгравшая главную роль в фильме «Исход». Ей было 56 лет.

Информация о смерти появилась на портале «Кино-Театр.Ру». Там говорится, что Власова родилась 1 октября 1967 года, а умерла 6 сентября 2024-го.

Помимо фильма «Исход», указывается также другая картина, в которой играла Власова. Речь идет о детективе «Потерпевший». Актриса играла вместе с Александром Демьяненко и Владимиром Носиком.

Причины ее смерти не называются. Известно, что после съемок в двух картинах Власова посвятила себя фотографии. Ее работы печатались в известных журналах.

Ранее сообщалось о смерти создателя программы «Взгляд» Сергея Резникова. Известно, что последние годы он служил священником.

Источник фото:Freepik
Источник:Кино-Театр.Ру
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
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внезапная смерть