Умерла 11-летняя актриса Миллена Брандао, пережив 13 остановок сердца

Умерла 11-летняя актриса сериала «Единомышленники» Миллена Брандао, пережив 13 остановок сердца. Об этом сообщает зарубежное издание Globo.com.

Актриса из Бразилии внезапно почувствовала себя плохо, пожаловавшись на головную боль. Вскоре девочка начала терять сознание, и тогда родители отвезли ее в больницу. После обследования врачи выявили у нее 5-сантиметровую опухоль. С каждым днем актрисе становилось все хуже: у пациентки случалось по 2-3 остановки сердца в день.

«Ей становилось все хуже, у нее случалось по две-три остановки сердца в день. Всего у нее было 13 остановок. Раньше такого никогда не было. Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле случилось с моей дочерью и что ее убило», — рассказала мама артистки.

2 мая 11-летняя актриса скончалась. Ее родители тяжело переживают утрату, назвав Миллену — «светом в жизни».

«Наша девочка, мы скучаем по тебе и прекрасно понимаем, что это чувство будет лишь усиливаться с каждым днем… Ты была светом в нашей жизни, и мы знаем, что ты будешь смотреть на нас со стороны и освещать нашу жизнь. Мы будем любить тебя вечно, и ты всегда будешь в нашем сердце», — сказано в некрологе.

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