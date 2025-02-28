Умерла 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Ольга Лукина

В Ярославле скончалась 100-летняя ветеран Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна Лукина. Соответствующая информация появилась на сайте Центральной городской библиотеки.

Женщина ушла из жизни 26 февраля, причина кончины не раскрывается. Похороны пройдут на воинском кладбище на территории Леонтьевского некрополя в Ярославле 1 марта.

14 февраля ветеран отпраздновала 100-летие, на войну она ушла в 1942 году.

«Она пошла на войну добровольцем вместе со всем своим классом, прибавив себе возраст, так как была младше всех», – сказано в сообщении.

Ольга Лукина служила связистом, День Победы она встретила в Ярославле. Уже 10 мая ее отправили на Дальний Восток на войну с Японией. В ноябре 1945 года женщина мобилизовалась, после чего занималась обучением молодых связистов.

При жизни ветерана наградили многочисленными медалями и орденами, среди которых – «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией», медаль Жукова и другие.

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