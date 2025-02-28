Скончался белорусский режиссер Юрий Азаренок, отец журналиста Григория Азаренка

Ушел из жизни 60-летний белорусский режиссер Юрий Азаренок, отец журналиста Григория Азаренка. Об этом сообщил в личном Telegram-канале наследник документалиста.

«Вчера по совокупности болезней в день 60-летия кинорежиссер и документалист Юрий Владимирович Азаренок скончался», – написал Григорий Азаренок.

В публикации говорится, что Юрий Азаренок ездил на съемки в Сербию, Ирак, Приднестровье в разгар боевых действий. Азаренок-младший также напомнил, что отец был удостоен множества государственных и международных наград.

Похоронен режиссер будет на своей малой родине – в городе Лепель.

Юрий Азаренок является автором фильмом «Тайные пружины политики», «Меня хотят убить», «Ненависть. Дети лжи», а также цикла «Духовная война». Ему вручили приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России «За верность нравственным идеалам в киноискусстве» за фильм «Духовная война».

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