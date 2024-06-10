Умер российский художник, работы которого есть в музеях Канады, США и Польши

Тюменский художник Юрий Рыбьяков умер в 84 года. Об этом сообщили в тюменском региональном отделении ВТОО «Союз художников России» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина был членом Союза художников России с 1989 года. А его работы хранятся в музеях Тюмени, Тобольска, Томска и в частных собраниях России, Польши, Германии, США, Канады.

«Это большая утрата для изобразительного искусства России», – отмечается в сообщении.

Напомним, что Юрий Рыбьяков родился в Тобольске и был преподавателем в различных учебных учреждениях: в художественной студии при Тюменском инженерно-строительном институте (1970-1982 годы, в Тюменской художественной школе (1971-1973, 1990-1993), в Архитектурно-строительной академии (1992-2000), в Тюменском институте культуры и искусства (1990-1992), на кафедре изобразительного искусства Тюменского государственного университета.

Больше всего мастеру удавались пейзажи в «серых тонах», которые отражали уникальную атмосферу города и позволяли погрузиться в историю. Художнику нравилось изображать старую деревянную Тюмень. Сейчас таких домиков уже нет, но они запечатлены на холстах.

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