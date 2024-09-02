Умер звезда сериала «Коломбо» Оби Ндифо, лишившийся обеих ног

Умер 51-летний актер сериала «Коломбо» Оби Ндифо, лишившийся обеих ног. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По данным источника, мужчина ушел из жизни 31 августа. Сестра актера рассказала, что она «убита горем», но понимает, что ее родственник, наконец, обрел покой. При этом близкие не стали называть причину смерти артиста. Есть информация лишь о том, что в последние годы он страдал из-за проблем со здоровьем. Они начались, когда мужчина попал в ДТП пять лет назад.

О смерти Оби высказалась актриса Кэти Холмс. Она знакома с ним по фильму «Бухта Доусона».

«С ним было замечательно работать, и он был таким добрым человеком. Я посылаю молитвы и благодать его семье. Покойся с миром», — написала актриса в соцсетях.

Известно, что мужчина снимался в «Бухте Доусона» с 1998 по 2002 годы, исполнив роль шурина героини Джоуи Поттер (Кэти Холмс). Ндефо также был задействован в сериале «Звездные врата SG-1» с 2000 по 2005 год. Актер появлялся в сериалах «Западное крыло», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Пересечение Иордана», «Округ» и других.

Мужчина потерял обе ноги в 2019 году после аварии. Он загружал холодильник в багажник своего автомобиля возле рынка на бульваре. В это время пьяный водитель пронесся и сбил мужчину. В больнице хирурги приняли решение ампутировать конечности, так как одна нога была полностью раздроблена, а другую частично оторвало.

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