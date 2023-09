Умер звезда сериала «Агенты А.Н.К.Л.» Дэвид Маккаллум

Стало известно о смерти шотландского актера Дэвида Маккаллума, сыгравшего секретного агента КГБ Илью Курякина в сериале «Агенты А. Н. К. Л.». Шпионский триллер выходил на экраны с 1964 по 1968 гг. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на зарубежное издание Variety.

По данным источника, Маккаллум скончался в возрасте 90 лет в Нью-Йорке. Смерть наступила по естественным причинам на фоне почтенного возраста. Родственники и коллеги звезды пока что не прокомментировали информацию. Дата и место прощания с артистом также неизвестны.

Наибольшую известность актеру принесла роль сотрудника КГБ Ильи Курякина в сериале «Агенты А.Н.К.Л.». Он вместе с напарником Наполеоном Соло боролся с преступностью. Также Дэвид исполнил роль судмедэксперта Дональда Малларда в сериале «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS: Naval Criminal Investigative Service, начиная с 2003 года).

Ранее мы писали о том, что умер один из основателей и солист популярной группы The Association Терри Киркман. Звезде было 83 года. По данным источника, музыкант продолжительное время болел и скончался от застойной сердечной недостаточности. Терри Киркман был автором таких хитов, как Cherish и Everything That Touches You.