Умер основатель и солист группы The Association Терри Киркман

Умер один из основателей и солист популярной группы The Association Терри Киркман. Звезде было 83 года. Об этом сообщает Звук Медиа.

По данным источника, музыкант продолжительное время болел и скончался от застойной сердечной недостаточности.

Терри Киркман стал автором таких хитов, как Cherish и Everything That Touches You. Он увлекся музыкой еще в студенческие годы, когда обучался в колледже Чаффи. В 1963 году он и его друг – гитарист Жюль Александр основали группу Inner Tubes. Когда в составе набралось 13 человек, то коллектив переименовали в The Men, но он распался в 1965 году.

Оставшиеся участники объединились в группу The Association. Они получили огромную популярность и шесть раз были номинированы на премию «Грэмми». В какой-то момент Терри ушел, потом вернулся, а после снова покинул группу. Он занимался не только творчеством, но и работал директором клинического центра помощи музыкантам, который сейчас носит название MusiCares.

